На Донбассе погиб украинский военный

За минувшие сутки пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов», — отмечается в сообщении.



Отмечается, что огонь велся в районе Старогнатовки, Гнутово, Невельского, Марьинки, Павлополя, Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной, Зайцево, Крымского.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, добавили в штабе ООС. Потерь со стороны украинской армии не зафиксировано.



Как сообщалось, ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле 13 ноября.