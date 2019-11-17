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В «ДНР» считают, что новый закон об «особом статусе» Донбасса не нужен

17 ноября 2019, 09:35

В «ДНР» считают, что новый закон об «особом статусе» Донбасса не нужен

Глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова заявила, что новый закон об «особом статусе» Донбасса не нужен – старый учитывает все требования. Об этом она сказала в эфире сепаратистского канала «Оплот ТВ».

«Существующий на данный момент закон учитывает все примечания к комплексу мер. Необходимо некоторые статьи корректировать, но в целом соответствие и корреляция с примечаниями. Поэтому новый закон либо будет дублировать существующий, либо он не будет соответствовать примечаниям к комплексу мер», - сказала она.

В группировке считают, что необходимо согласовать имплементацию «формулы Штайнмайера» параллельно с действием этого закона.

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Ожидается, что на саммите «нормандской четверки», который запланирован на 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудят вопрос «особого статуса» Донбасса.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и представители провластной фракции «Слуга народа» неоднократно отмечали, что возьмутся за написание законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате». Также они обещали, что обсуждение положений нового документа будет публичным.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

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