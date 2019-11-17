СМИ: Захваченные Россией военные катера вернут Украине в «нейтральных водах»

Захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые вывели из акватории «Генмола» в Керчи 17 ноября в сопровождении российской береговой охраны, передадут Украине в «нейтральных водах». Об этом сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на информированный источник в силовых ведомствах.



«Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли», – сообщил собеседник издания.



По данным «Думской», украинские буксиры «Титан», «Гайдамака» и спасательное судно «Сапфир» продолжают движение в восточном направлении. По состоянию на 12:05 они находятся примерно в 35 км южнее Ялты.