Число жертв взрывов в Балаклее увеличилось до трех - один военнослужащий умер в больнице

Один военнослужащий, пострадавший в результате взрывов на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.



«Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует», - говорится в сообщении.



15 ноября днем на территории военных складов в Балаклее во время плановых работ по разминированию технической территории и погрузке боеприпасов на технику произошло несколько взрывов, в результате которых двое военнослужащих-сапера погибли, еще пять были ранены.



По факту взрывов территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, начало уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.



По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба Украины, могли произойти из-за возгорания двигателя к ракетам ЗМ9 зенитно-ракетного комплекса «Куб».