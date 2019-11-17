На КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

В воскресенье, 17 ноября, возле КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Об этом сообщает «Громадське радио» со ссылкой на очевидца.



Пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко в комментарии «Новостям Донбасса» подтвердила смерть мужчины. По словам, он умер не на КПВВ, а на автобусной остановке.



«Он двигался с Украины на неподконтрольную территорию. Когда прошел все операции на КПВВ, вышел на остановку и начал ожидать приезда автобуса. Когда автобус приехал, он начал посадку, ему стало плохо. Пограничники вызвали «скорую» и, к сожалению, представителями Красного Креста констатирована смерть», - сказала она.