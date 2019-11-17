Украина вышла на Евро-2020 с первого места после ничьей с Сербией

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Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Сербии в заключительно матче квалификации чемпионата Европы. Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:2.



На 9-й минуте забил серб Душан Тадич с пенальти. Украина отыгралась на 32-й минуте благодаря голу Романа Яремчука. Сербия снова повела в счете после гола на 56-й минуте Александара Митровича. Однако на третьей добавленной минуте второго тайма Артем Беседин принес ничью.





Это позволило сборной Украине выйти на Евро-2020 с первого места в группе, опередив Португалию. Подопечные Андрея Шевченко не проиграли ни одного матча в этом отборочном цикле: 6 побед, 2 ничьи.



Жеребьевка группового раунда турнира состоится в Бухаресте 30 ноября.