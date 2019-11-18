На канале Коломойского назвали его интервью NYT «предостережением» в адрес США

В программе «ТСН.Тиждень» на телеканале «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, назвали его интервью газете The New York Times «предостережением», адресованным США.



Ведущая Алла Мазур, подчеркнула, что высказывания Коломойского «подорвали соцсети», а заявления о том, что Россия «все равно сильнее» и нужно налаживать с ней отношения в Украине восприняли как «призыв развернуть страну в бок России». По словам Мазур, это странно для экс-губернатора Днепропетровской области, «который из собственного кармана финансировал ее защиту в 2014 году».



«Если не выдергивать отдельные предложение, а внимательно прочитать все интервью, то становится очевидным: разговор — это предостережение, адресованное именно Штатам», — продолжает ведущая ТСН.



По ее словам, ключевое тут слово «если». Далее она приводит слова Коломойского из интервью о том, что если американские политики будут играть с Украиной в игры, то «мы пойдем к России», «российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы», «а ваше НАТО будет мочить свои штаны».



«Брутальная и абсолютно провокационная [цитата] выглядит, как отчаянная попытка привести в себя наших западных партнеров и в последний раз предупредить Запад: именно в Украине их линия обороны», — резюмировала Мазур.

После интервью NYT в Офисе президента заявили, что Игорь Коломойский не является ни представителем власти, ни членом команды Владимира Зеленского.



Сама американская газета отмечала, что такое изменение позиции олигарха может быть связано с недовольством позицией западных дипломатов и Международного валютного фонда, которые требуют от Украины не возвращать Коломойскому ПриватБанк и добиваться судебного взыскания с него выведенных из банка средств — 1,9 миллиарда долларов плюс проценты.