Казахстан не направлял официальных приглашений о переговорах Зеленского и Путина

Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения в республике переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает ТАСС.



«Нет, официальных документов не было», — сказал он.



Министр подчеркнул, что инициатива, выдвинутая ранее первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, предполагает обсуждения на уровне экспертов.



«Вы должны понимать, что об этом Елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев — прим.) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения <...>. То есть это не было официальным предложением или официальной позицией», — пояснил Тлеуберди.

12 ноября Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия).



Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал возможность двухсторонней встречи в Кахахстане маловероятной.