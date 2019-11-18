ГБР просит ГПУ и Раду привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Подозрение подготовлено в рамках уголовного по факту возможного неправомерного влияния на результаты конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия в марте — мае 2019 года.



Порошенко инкриминируют ч.3 ст. 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и ч. 2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением».



ГБР также просит Верховную Раду дать согласие на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Государственное бюро расследований ведет 12 уголовных производств, где в качестве свидетеля фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко