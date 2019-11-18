СМИ: Богдан связал митинги «Нацкорпуса» с желанием занять нишу Порошенко

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что партия «Национальный корпус» Андрея Билецкого с помощью митингов против разведения войск и продажи земли хочет занять электоральную нишу «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Об этом пишет «theБабель» со ссылкой на неназванных участников встречи Богдана с журналистами, которая состоялась в формате off the record.



По словам главы ОП, сам Билецкий таким образом хочет стать главным оппонентом Зеленского.



Также Богдан заявил о разочаровании во фракции «Слуга народа». Он считает, что у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась «звездная болезнь». Глава ОП повторил тезис из своего интервью «ВВС Украина» о том, что во фракции есть «психически больные люди».



Досрочные парламентские выборы Богдан считает маловероятными, но «будем смотреть».



Также он заявил, что встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым и депутатом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергеем Левочкиным по поводу некоторых голосований в парламенте.