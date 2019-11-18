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Глава немецкого МИД посетит линию соприкосновения

18 ноября 2019, 14:23

Глава немецкого МИД посетит линию соприкосновения

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Донбасс в рамках двухдневного визита в Украину, который запланирован на 18 — 19 ноября. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.

«Сегодня министр Маас отправляется в Украину. Во второй половине дня он отправится в Харьков, завтра с утра — на линию разграничения», — рассказал он на брифинге в Берлине.

Он отметил, что немецкое правительство таким образом стремится показать поддержку стремлений Украины урегулировать конфликт.

По информации агентства, Маас посетит мост в Станице Луганской. Он также отправится в Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

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Хайко Маас
Места
Станица Луганская

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