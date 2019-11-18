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СБУ подозревает директора дорожно-ремонтной фирмы в финансировании «ДНР»

18 ноября 2019, 17:16

СБУ подозревает директора дорожно-ремонтной фирмы в финансировании «ДНР»

СБУ подозревает владельца донецкой дорожно-ремонтной фирмы в финансировании  группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, в 2014 году предприниматель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.

«Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, коммерсант систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органов террористов. В течение 2015-2018 годов в квазиреспублики было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемых «налоговых органов ДНР».

Подозреваемому объявлено о подозрении в финансировании терроризма. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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