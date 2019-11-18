Гибель активиста и жены в Донецкой области расследуют и как убийство, и как самоубийство

В деле гибели активиста из Курахово и его жены Руслана и Надежды Лубинских полиция рассматривает две версии - умышленное убийство или самоубийство. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Волновахскую прокуратуру.



До сих пор продолжаются ряд экспертиз по делу - молекулярно-генетическая, взрывчатых веществ, продуктов взрыва и выстрела, дактилоскопическая и компьютерно-техническая, отмечают в прокуратуре.



«По факту этого уголовного преступления следственным отделом Мариинского отделения полиции Волновахского ОП Главного управления Национальной полиции в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по №12019050690000948 от 05.10.2019 по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины», - говорится в ответе на запрос издания руководителя прокуратуры Дмитрия Шевченко.



Как уточняет Шевченко в письме, орган досудебного расследования рассматривает две версии преступления: «умышленное убийство и самоубийство».



Супруги Руслан и Надежда Лубинский погибли 5 октября от взрыва, вероятно гранаты. Мужчина возглавлял Марьинский районный центр социальных служб, женщина - была завучем в Кураховской гимназии Донецкой области. В 2014-2015 годах Руслан Лубинский активно помогал военным, работал заместителем городского головы.