Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 ноября.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал Центризбирком подумать, как можно будет организовать выборы в отдельных районах Донбасса, если их проведение станет возможным в результате переговоров в «нормандском формате».

Пристайко заявил, что на сегодня альтернативы Минским соглашениям не готовятся, но допустил пересмотр отдельных пунктов и дат.



Москва рассчитывает, что участники саммита в «нормандском формате» в Париже подтвердят безальтернативность выполнения Минских соглашений, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.



В Кремле заявили, что в телефонном разговоре президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили важность предоставления «особого статуса» отдельным районам Донбасса.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров «нормандского формата» запланирована на 9 декабря в Париже.



18 ноября РФ передала Украине три корабля, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



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