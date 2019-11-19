У Зеленского обещают конфисковывать землю у россиян

В случае присутствия граждан России среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, конфисковывать такую собственность власти будут в пользу государства. Лещенко отметил, что санкционная норма появится в законодательстве.



«В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев [к покупке сельхозземель] только через всеукраинский референдум. До этого момента — никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю», — сказал представитель президента.



Лещенко добавил, что в законе будет прописано, что основателями компаний, которые имеют право покупать землю, могут быть только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства. Он отметил, что такие люди должны проживать на территории Украины и являться основателями этих юридических лиц.

11 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями. Также Зеленский пообещал, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме.



13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об открытии рынка земли, который с 1 октября 2020 года отменяет запрет на продажу земель сельхозназначения.