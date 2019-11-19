Зеленский: Тимошенко предлагала свои кандидатуры на важные должности в обмен на поддержку в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии «Слуга народа». Об этом сообщается на странице в Facebook Владимира Зеленского.



«Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», - написал он.



Глава государства добавил, что Тимошенко «раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе».

13 ноября Тимошенко сообщила, что парламентская фракция «Батькивщина» переходит в оппозицию к власти. Она отметила, что партия не поддерживает продажу земли, приватизацию стратегических объектов. При этом политик отметила, что ее команда «с первого дня прихода нового президента во власть приняла решения поддерживать его, не переходить в оппозицию» и «помогала, как могла своими советами, голосованиями».