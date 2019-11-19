В «Слуге народа» пока не хотят говорить о согласовании «особого статуса» с ОРДЛО

Заместитель руководителя фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Александр Корниенко отказался обсуждать вопрос согласования проекта закона об «особом статусе» Донбасса с представителями отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



«Думаю, когда мы дойдем до закона, его обсуждения, то будем видеть, с кем и как его согласовывать», — сказал Корниенко в комментарии телеканалу «НАШ».



Депутат «Слуги народа» подчеркнул, что тезисы законопроекта будут обсуждаться после успешного проведения саммита лидеров «нормандской четверки».



Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Минские соглашения предполагают согласование положений закона об «особом статусе» с представителями ОРДЛО с помощью Трехсторонней контактной группы.

Действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особом статусе») истекает 31 декабря 2019 года.



После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде обещают принять закон в сжатые сроки.



Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.



Спикер Рады Дмитрий Разумков и представители провластной фракции «Слуга народа» неоднократно отмечали, что возьмутся за написание законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате».



Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.



В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об особом статусе.