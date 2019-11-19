Ляшко заявил, что место Геруса «на кладбище». Потом учточнил, что на «политическом»

Лидер «Радикальной партии» и бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что место депутата от фракции «Слуги народа» Андрея Геруса на «политическом кладбище».



Сегодня Бориспольский горрайонный суд будет избирать Ляшко меру пресечения в деле о его драке с Герусом.



Во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «Прямой», Ляшко назвал своего оппонента «врагом Украины» и заявил, что требует от суда инициировать возбуждение дела против Геруса «за государственную измену».



«Я не заканчивал институт благородных девиц, я даже не Д’Артаньян. Поэтому, когда я вижу врага, а все, кто против Украины, — мои враги. Я не буду предлагать ему выйти на дуэль — чем смогу, тем и замочу. Каждый враг Украины должен быть на одном месте — на кладбище», — подчеркнул политик.



В конце брифинга Ляшко заявил, что имел в виду «политическое кладбище». «А то еще скажут, что я угрожал кого-то убить», — добавил он.

6 ноября в аэропорту «Борисполь» произошла драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом. Во время конфликта Ляшко предъявлял Герусу претензии за возобновлние электроэнергии из России. На следующий день полиция открыла уголовное производство против Ляшко по статье об угрозе насилием государственному деятелю (статья 364 УК).



18 ноября Ляшко получил подозрение в совершении преступления. Уголовное производство против себя он называет фальсификацией и расправой за политическую позицию.



С 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Это стало возможным после запуска рынка электроэнергии, который отстаивал Герус.



Из-за удешевления украинской электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из России был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре. Андрей Герус прогнозировал, что импорт электроэнергии прекратится 15 ноября.