Порошенко не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии

Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в Главную военную прокуратуру в качестве свидетеля по делу об Иловайской трагедии, сообщает УНИАН.



Также в военную прокуратуру не пришли адвокаты бывшего главы государства.



Адвокат Порошенко Игорь Головань написал в блоге «Украинской правды», что «в ответ на фейсбучный пост Главной военной прокуратуры о якобы вызове Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля» он направил в Генпрокуратуру и Военную прокуратуру обращение, в котором говорится о том, что его клиент не получал вызова ни на 15 ноября, ни на 19 ноября, ни на другую дату.



Головань предложил следователем вручить Порошенко вызов должным образом и напоминает о его праве прийти на допрос с адвокатом и пользоваться заметками и документами при даче показаний.