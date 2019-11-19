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Посол: «Формулу Штайнмайера» можно имплементировать только после создания условий для выборов на Донбассе

19 ноября 2019, 13:53

Посол: «Формулу Штайнмайера» можно имплементировать только после создания условий для выборов на Донбассе

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверена, что «формула Штайнмайера» может быть имплементирована только, когда стороны конфликта на Донбассе дойдут до процесса организации выборов, что, по ее мнению, произойдет не скоро. Об этом она рассказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать», - сказала Фельдгузен.

Она также выразила мнение, что негативная реакция в обществе на согласование сторонами Трехсторонней контактной группы в Минске данного предложения была связана с тем, что люди слабо информированы об обстоятельствах возникновения «формулы».

«В минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а "формула Штайнмайера" была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую», - рассказала дипломат.

Фельдгузен заверила, что «формула» никогда не имела целью изменить порядок Минских соглашений.

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