Пристайко заявил о готовности Киева к «разумному компромиссу» по Донбассу

Украинская сторона ожидает реального прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи «нормандской четверки», заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



«Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в нормандском формате», — сказал он на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом в Киеве.



Пристайко подчеркнул, что украинская делегация поедет на саммит «с открытыми идеями, с открытым разумом». «Мы готовы воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся», — добавил министр.

В пятницу стало известно, что встреча в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже. Вчера в Кремле подтвердили договоренность о дате саммита.



Президенты России и Франции накануне по телефону обсудили подготовку к саммиту.