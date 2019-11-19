СНБО: Россия отрабатывает кибератаки в Украине

Россия отрабатывает в Украине кибератаки, которые впоследствии могут быть использованы против стран НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с председателем представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, передает пресс-служба ведомства.



Данилюк отметил, что Украина и Альянс должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также обсудил, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательную помощь, оказываемую Украине в рамках трастовых фондов НАТО.



Винников подчеркнул, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и будет продолжать «совместную работу на благо ее евроатлантической интеграции».