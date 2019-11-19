Послы стран ЕС и США соболезнуют в связи с гибелью комбрига на Донбассе

Послы Франции, Германии, Великобритании и США соболезнуют в связи с гибелью командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.



«Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения. Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты», — написал он в Twitter.

(1/2) Les ambassadeurs expriment leurs condoléances à l’Ukraine suite au décès du colonel E. Korostelev, commandant de la 128e brigade d'assaut de montagne. Il était à nos côtés à Petrovske le 7 novembre lorsque nous sommes venus observer le #désengagement. #Ukraine pic.twitter.com/GisgOLrpsa — Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 19, 2019

Коростелев и еще один военнослужащий подорвались вблизи Новотроицкого Донецкой области 12 ноября во время обхода передовых позиций. На следующий день он скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре.



Коростелев занимал должность комбрига 128-й бригады с сентября этого года. Это второй украинский комбриг, погибший на Донбассе с начала конфликта.