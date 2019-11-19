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Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе

19 ноября 2019, 20:59

Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский проинформировал министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о ситуации с безопасностью на Донбассе. В рамках визита в Украину Маас планировал посетить линию соприкосновения, однако отменил визит из-за плохих погодных условий.

Как передает пресс-служба президента, во время личной встречи в Киеве Зеленский выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в «нормандском формате» откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

Зеленский поблагодарил Мааса за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, реформ и содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донетчины.

Также стороны обсудили принятие в ФРГ закона об имплементации «газовой директивы» ЕС и вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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