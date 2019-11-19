На горловском направлении сбит беспилотник боевиков

Во вторник днем украинские военные сбили беспилотник боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Беспилотник пролетал над позициями украинских военных на горловском направлении.
Военные сбили его из стрелкового оружия.
«При падении в нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о небезопасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных», — сообщили в штабе.
Остатки БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.