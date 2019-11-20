ОБСЕ зафиксировала следы обстрелов возле школы и на дороге на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали хвостовой стабилизатор противотанковой управляемой ракеты возле школы в Золотом-5 (Михайловке) и неразорвавшийся боеприпас на дороге между Пищевиком и Верхнешироковским. Об этом сообщается в отчете миссии.



«15 ноября в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил хвостовой стабилизатор разорвавшейся противотанковой управляемой ракеты (9М111 «Фагот») в открытом поле примерно в 350 м к востоку от функционирующей школы №4, ориентировочно в 150 м к северу от ближайших жилых домов», - говорится в отчете.



17 ноября команда СММ также впервые видела неразорвавшийся боеприпас в поле в 5 м к северу от дороги между контрольным пунктом въезда-выезда вблизи подконтрольного правительству села Пищевик и блокпостом боевиков возле села Верхнешироковское (ранее Октябрь).