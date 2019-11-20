LA Times: Украина недополучила $35 миллионов военной помощи США

Украина не получила свыше 35 миллионов долларов из общего объема военной помощи, выделение которой ранее приостанавливал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.



Отмечается, что в 2019 финансовом году США должны были выделить Украине не менее 250 миллионов долларов по линии министерства обороны и не менее 141 миллиона по линии Госдепартамента. Украинская сторона не до сих пор получила 35,2 миллиона долларов из общего объема помощи, хотя 2019 финансовый год завершился 30 сентября. Эти средства были предназначены для покупки Киевом вооружений, средств связи, а также на нужды военно-морских сил.



По информации LA Times, члены Конгресса осведомлены об этом и требуют от представителей Пентагона разъяснений.



Представитель американского военного ведомства Карла Глисон подтвердила изданию, что Украина пока не получила эту сумму, но не уточнила, почему это произошло. По ее словам, средства будут выделены «в течение нескольких недель».



По оценке газеты, то обстоятельство, что Украина не получила финансовую помощь в полном объеме, может стать аргументом для Демократической партии в рамках процедуры импичмента Трампа. Как констатируется в публикации, представители администрации США ранее заявляли, что Киев получил всю помощь.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.



Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.



Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было.