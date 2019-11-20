В Минфине заявили, что в 2023 году Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает «Громадське».



«Мой амбициозный план — суметь закончить ее [программу с МВФ], чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — сказала она.



Министр отметила, что на данный момент правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.



«Программа, над которой мы работаем — хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении — как в свое время это смогла сделать Польша», — пояснила Маркарова.



Миссия МВФ начала работу в Украине 14 ноября. В МВФ надеются достичь быстрых результатов в подписании новой программы сотрудничества с Украиной.