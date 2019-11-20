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Данилюк назвал шуткой предложение американцу Виндману стать министром обороны Украины

20 ноября 2019, 10:25

Данилюк назвал шуткой предложение американцу Виндману стать министром обороны Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк заверил, что шутил, когда предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США — подполковнику Александру Виндману — стать украинским министром обороны. Об этом он рассказал в комментарии The Daily Beast

«Это явно была шутка. Мы оба улыбнулись и посмеялись», — сказал он изданию.

По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. Собеседник издания рассказал, что сначала они обсудили с Виндманом, выходцем из Украины, что в советские времена они жили недалеко друг от друга. Затем Данилюк пошутил по поводу должности министра обороны.

Ранее Александр Виндман в ходе открытых слушаний в Конгрессе США по делу об импичменте президента Трампа заявил, что ему трижды предлагали занять должность министра обороны Украины.

«Я американец... и я немедленно отклонил эти предложения», — сказал Виндман.

Он подчеркнул, что ситуация показалась ему «несколько комичной», однако не стал на слушаниях квалифицировать беседу как шутку. Также он сообщил, что не выражал интереса к этому предложению и сообщил о беседах с Данилюком своему руководству, не придавшему им особого значения.

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