Зеленский заявил, что уже «пора менять» депутатов Рады

Президент Владимир Зеленский считает, что «уже пора менять и этих» депутатов Верховной Рады.



Об этом он сказал он в разговоре с подростками во время всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», говоря о парламенте нынешнего созыва. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.



«Страна должна быть такой, какой являетесь вы — свежая. <...> Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», — шутя сказал Зеленский участнице форума.