В СБУ заявили о задержании украинца, который в соцсетях призывал к терактам в День Достоинства

Служба безопасности Украины задержала жителя Днепропетровской области, который подозревается в призывах в соцсетях к осуществлению террористических актов в День Достоинства и Свободы, 21 ноября. Об сообщает пресс-служба СБУ.



«По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в крупнейших городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе», — говорится в сообщении.



Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы «Сапфир», созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество он согласился из идеологических соображений.



Сообщается, что за совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровской области грозит лишение свободы на срок до пяти лет.



Досудебное следствие продолжается.