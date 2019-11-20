ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала российского военнослужащего, которого обвиняют в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России - военнослужащий Южного военного округа», - говорится в сообщении.



По данным силовиков, он передавал секретные сведения о вооруженных силах России в Минобороны Украины. Утечка данных, по мнению службы, нанесла ущерб обороноспособности страны. Возбуждено уголовное дело.



Расследователи из Conflict Intelligence Team допустили, что речь может идти о Руслане Ахметбаевиче Артыкове 1991 года рождения из Ростова-на-Дону.