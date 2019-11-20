Шестеро военных ранены на Донбассе. Штаб дважды просил «тишину» для оказания им помощи

Шестеро украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18:00 зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.



«Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», — говорится в сводке штаба.



Украинская сторона дважды запрашивала режим «тишины» для оказания помощи раненым. Как отмечают в штабе, несмотря на согласие, боевики продолжали вести огонь из автоматических гранатометов.