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Зеленский не вылетел из Харькова из-за поломки самолета

20 ноября 2019, 22:00

Зеленский не вылетел из Харькова из-за поломки самолета

В Чугуеве Харьковской области сломался самолет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Depo.Харьков.

Зеленский находился в Харьковской области, направляясь из Луганской области. Зеленский прибыл с военного аэродрома в Чугуеве, где его ждал «борт № 1». Из-за неисправности борт не смог взлететь.

По словам источника издания в Харьковской ОГА, президент около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.

После ожидания Зеленскому предложили военный борт. При этом глава государства отказался лететь военным самолетом.

После этого Зеленский на автомобиле отправился в Международный аэропорт «Харьков».

Другой источник в системе органов безопасности подтвердил факт поломки самолета. По его словам, подобное случилось впервые за последние около 20 лет.

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