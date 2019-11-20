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Порошенко призвал «нормандский формат» не доверять Путину

20 ноября 2019, 23:14

Порошенко призвал «нормандский формат» не доверять Путину

Украина, Франция и Германия должны добиваться от РФ выполнения безопасности пакета Минских соглашений, заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Я хотел бы обратиться с советами к участникам саммита, в том числе от Украины, и к тем, кто на сегодняшний день пытаются, как они сейчас утверждают, "идти на решительные компромиссы". "Решительные компромиссы" с Путиным означают поражение. "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию», — заявил Порошенко в эфире «Марафона Достоинства» на телеканалах «Прямой», «Пятый» и «Эспрессо».

Он подчеркнул, что не нужно верить Путину, так как он «не заинтересован в мире».

«Я всегда утверждал, что ключи от мира находятся в Москве. Но мир должен быть с учетом украинского интереса», — подчеркнул Порошенко.

«Итак, мой первый совет — не верьте Путину, опирайтесь на наших союзников, опирайтесь на Европейский Союз, Соединенные Штаты. Выходите на те позиции, которые позволят восстановить территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего государства», — подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что первой «красной линией» должно быть жесткое требование, что компонент безопасности должен предшествовать компоненту политическому.

«И не могут проводиться на украинской земле выборы под дулами автоматов. Это лишь легитимизирует оккупантов и выводит Россию, к чему она, собственно, и стремится, из зоны действия санкций, которые являются очень эффективными», — пояснил Порошенко.

«Хочу подчеркнуть, что в свое время ключевая позиция закона "Об особом режиме местного самоуправления" была в том, что он делался на три года», — также добавил он.

Президент Владимир Зеленский назвал 4 вопроса, решения которых он ожидает от «нормандской встречи» — сроки возвращение всех пленных, прекращение огня, контроль над участком границы и проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса. Он подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии возвращения территорий под контроль Украины.

 

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