Вчера на Донбассе пострадали семеро украинских военных

За минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получили семь украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что обстреливались украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

По информации штаба, огонь велся в районе Березовой, Пищевика, Талаковки, Марьинки, Пивденного, Гладосово, Новотошковского.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь не зафиксировано, добавили в штабе.