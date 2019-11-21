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Зеленский потребовал реальных результатов расследования дел Майдана

21 ноября 2019, 11:19

Зеленский потребовал реальных результатов расследования дел Майдана

Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов реальных результатов расследования событий на Майдане зимой 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана», — сказал Зеленский в ходе мероприятий, посвященных Дню достоинства и свободы в Киеве.

Президент отметил, что семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные — понести наказание.

Общаясь с членами семей героев Небесной сотни и участниками Евромайдана на месте будущего Музея Революции достоинства, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что расследование дел Майдана продолжится.

«Мы просили усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в прокуратуре, и в ГБР. Там будет 52 человека. Мы все хотим результата», — отметил он.

Президент добавил, что «было бы хорошо», если бы 20 февраля «мы были уже с каким-то результатом». 20 февраля семьи погибших на Майдане ежегодно собираются, чтобы почтить их память.

Родные погибших попросили Зеленского ужесточить ответственность за осквернение памяти героев, отдавших жизнь за независимость Украины. Также они отметили важность усиления социальной защиты родственников погибших. «Я вам обещаю и сделаю все, о чем вы сказали. Мы благодарны за ваших родных, за близких, которые отдали свои жизни», — ответил им президент.

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