У «Северного потока — 2» сдвинулся срок запуска

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.



Козак не уточнил, в каком месяце это может произойти.



Министр энергетики РФ Александр Новак ранее утверждал, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, до конца 2019 года.



«Северный поток — 2» построен более чем на 80%.



Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.