Арахамия похвалил пранкера Джокера: Вот такой чудак! Уже бутылку ему должен

Глава парламентской фракции «Слуга народа» похвалил пранкера Джокера, который в своем Telegram-канале опубликовал переписки с несколькими депутатами СН.



«Джокер — вот такой чудак! Я не знаю, кто он, но я ему уже бутылку должен поставить», — сказал Арахамия во время брифинга в Киеве.



Глава фракции СН добавил, что общается с Джокером «каждый день». «Он знает действительно много [о депутатах], больше меня», — почеркнул Арахамия.

Джокером себя называет таинственный пранкер, который появился в информационном пространстве в конце октября. От имени генерального прокурора Руслана Рябошапки он вел переписку в мессенджере WhatsApp c народными депутатами от фракции «Слуга народа» Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко. Джокер обнародовал переписку с парламентариями в своем Telegram-канале и СМИ.



Также он пообщался с заместительнецей министра инфраструктуры Александрой Клитиной и мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.