Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по эпизоду с проявлением расизма болельщиками «Динамо» в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги против «Шахтера» на стадионе «Металлист» в Харькове. Об этом сообщается на сайте УАФ.



Киевский клуб проведет один домашний матч премьер-лиги без зрителей и заплатит штраф в размере 500 тысяч гривен. Кроме того, предусмотрен еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.



У «Динамо» есть право на апелляцию, поэтому пока неизвестно, пройдет ли именно следующая встреча с «Мариуполем» при пустых трибунах.



Полузащитник «Шахтера» Тайсон получил дисквалификацию на один матч за показанный средний палец болельщикам «Динамо».



Кроме того, «Шахтер» за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» заплатит 20 тысяч гривен штрафа, сообщает «Футбол 24». Во время встречи «Шахтер» — «Динамо» арбитр матча Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Они прозвучали на русском языке, а должны на украинском.

На 75-й минуте матча 10 ноября арбитр на три минуты увел команды с поля из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо» к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец, за что был удален с поля. Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.



На следующий день Тайсон заявил, что «никогда не станет молчать после такого бесчеловечного и подлого поступка». В его поддержку выступили многие бразильские футболисты, в том числе нападающий французского ПСЖ Неймар.



«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины. «Динамо» в своем заявлении заявило, что следует дождаться выводов следствия и заранее не обвинять болельщиков в расизсме.



Полиция открыла криминальное производство по факту правонарушения во время футбольного матча на стадионе «Металлист» 10 ноября в Харькове.



Ультрас «Динамо» отрицают, что их поведение имело расистскую почву. Один из фанатов заявил СМИ, что они симулировали звук вымирающего вида совы, а не обезьяны.