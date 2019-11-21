В Бахмуте эвакуировали суд из-за сообщения о заминировании

Сегодня днем из здания Артемовского горрайнного суда в Бахмуте эвакуировали присутствующих из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Сообщение о ложном минировании поступило около 11:00. К суду выехали следственно-оперативная группа, руководство полиции, спасатели, взрывотехническая и кинологическая службы.



«При осмотре админздания и прилегающей территории никаких подозрительных или взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили. Суд работает в штатном режиме», — сообщили в полиции.



Подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было.

