Бывший донецкий нардеп возглавил Госэкоинспекцию

Экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Соответсвующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.



«Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий», — написал Фирсов в Facebook.



Он назвал экоинспекцию одним из самых коррумпированных органов в стране. «Хуже положение только в... Хотя нет, ничего не может быть хуже ситуации, когда оклад у инспектора 3500 грн, а наложить санкцию он может на несколько миллионов», — подчеркнул и. о. главы ведомства.



По его словам, в инспекции до сих пор работают «люди злых гениев украинской коррупции», поэтому кадровый вопрос — это проблема номер один. «Конечно, для того, чтобы расчистить эти завалы и хоть как-то наладить работу органа, придется потратить много нервов и сил. Но я достаточно хорошо изучил ситуацию, выработал план действий и не боюсь трудностей», — заверил Фирсов.



При этом он отметил, что конкурс на руководителя Госэкоинспекции никто не отменял. «В скором времени он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ эконоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии», — добавил Фирсов.

Егор Фирсов родом из Донецка. 24 апреля 2014 года принял присягу в качестве депутата Верховной рады VII созыва, заменив ушедшего из парламента Романа Ванзуряка.

На парламентских выборах в ноябре 2014 года был избран по партийному списку партии «Блок Петра Порошенко» по квоте присоединившейся к ней партии «УДАР». 8 февраля 2016 года вышел из фракции БПП, обвинив ее лидеров в «коррупционной деятельности».



В конце марта 2016-го ЦИК лишил Фирсова мандата и он досрочно прекратил депутатские полномочия на основании решения съезда партии «Блок Петра Порошенко "Солидарность"».



На досрочных парламентских выборах Фирсов вошел в первую десятку партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция», которая не прошла в Раду.