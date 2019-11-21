Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина вошла в первую пятерку по количеству жертв от мин

21 ноября 2019, 22:31

Украина вошла в первую пятерку по количеству жертв от мин

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибло или получило ранения 325 человек. Об этом свидетельствуют данные доклада международной неправительственной организации Handicap International, передает DW.

На первом месте списка — Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертв разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высокой, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Больше ухудшают статистику погибших и раненых именно «вооруженные конфликты и масштабное насилие» в Украине, Ливии, Афганистане, Йемене, Сирии, Нигерии и Мьянме и ряде других стран, отмечают в Handicap International.

В докладе отмечается, что по приблизительным подсчетам в Украине площадь заминированных территорий семь тысяч квадратных километров. Однако настоящий показатель может отличаться от этих оценок.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части украинской территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, по состоянию на июнь 2019 года, с начала военных действий на на Донбассе от взрывов мин погибло 977 гражданских, еще 1528 человек получили ранения различной степени тяжести.

В ООН подсчитали, что с 2014 года более 1000 человек подорвались на минах и других взрывных устройствах на Донбассе (по состоянию на ноябрь 2019 года).

ТЕГИ

Прочее
Мины Заминирование конфликт на Донбассе
Организации
Handicap International
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
21:35
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:31
«ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:17
В «ДНР» отрицают, что исключат украинский язык из обязательной программы в школах
12:04
«ДНР»: В Харцызске мужчина угрожал взорвать троих подростков
08:18
ОБСЕ зафиксировала следы обстрелов возле школы и на дороге на Донбассе
08:18
В «ДНР» обещают эксперименты с комендантским часом
22:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:53
Ученый назвал основную версию причины подземных толчков в Макеевке
все новости
10:34
Иванисова исключат из фракции «Слуги народа»
10:20
Пентагон передаст Украине оставшуюся часть помощи в течение нескольких недель
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
07:39
Сутки на Донбассе: пострадали трое украинских военных
22:56
Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву
22:31
Украина вошла в первую пятерку по количеству жертв от мин
21:40
В Мариуполе неизвестные напали на рыбацкий сейнер и пытались его взорвать
20:42
СНБО и Джокер назвали фейком документ о подготовке депортации жителей Донбасса
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:59
ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон
18:42
Трое украинских военных получили ранения в ходе обстрелов на Донбассе
17:29
Прокуратура просит взять Штепу под домашний арест
все новости
ВИДЕО
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу
20 ноября, 15:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция