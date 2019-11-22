Пентагон передаст Украине оставшуюся часть помощи в течение нескольких недель

Пентагон намерен передать остаток военной помощи Украине в течение следующих нескольких недель. Об этом представитель военного ведомства США сообщил «Голосу Америки».



Он напомнил, что Пентагон предоставил Украине 214 из 250 миллионов долларов, заложенных Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019 год.



На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность неполучением Украиной всей суммы.



«Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы. Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15−20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что администрация Трампа не дает эти деньги Украине», — сказал один из авторов письма сенатор Дик Дурбин.



Высокопоставленная чиновница Пентагона Лора Купер, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована помощь Киеву, в Пентагоне работали, чтобы успеть предоставить эти деньги. По ее словам, удалось обеспечить выделение 86% средств до конца финансового года. «Это больше, чем мы сначала думали, нам удастся сделать», — отметила Купер.



Она пояснила, что благодаря положению в бюджетной резолюции, Пентагон сможет обеспечить выделение аналогичной неизрасходованной суммы позже и Украина получит всю помощь, которая была заложена в бюджет 2019 года в рамках фонда Инициатива безопасности помощи Украине.



«Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу», — подчеркнула топ-чиновница.

Ранее стало известно, что Украина не получила свыше 35 миллионов долларов из общего объема военной помощи, выделение которой ранее приостанавливал президент США Дональд Трамп.