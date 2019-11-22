Иванисова исключат из фракции «Слуги народа»

Фракция «Слуги народа» приняла решение об исключении народного депутата Романа Иванисова. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в комментарии «РБК-Украина».



«Принципиальное решение об исключении из фракции Иванисов уже является принятым. Только надо оформить. Ведь для того, чтобы его оформить нужно собрать депутатов, а они сейчас в округах. То есть его можно считать принято решение, что он вышел из фракции», — сказал он.



Ранее Арахамия заявлял, что Иванисов должен добровольно сложить мандат.

В СМИ появилась информация, что Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов опубликовал в Facebook скан-копию справки об отсутствии судимости.



Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым. Посде этого Генпрокуратура выпустила опровержение, согласно которому предоставленная Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной, так как проверка продолжается.

