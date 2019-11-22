«ЛНР» продлила период, когда украинские автономера нужно заменить на «местные»

Так называемое правительство при группировке «ЛНР» продлило срок так называемой регистрации автомобилей до 31 марта 2020 года. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Ранее предполагалось, что «регистрация» завершится до 31 декабря 2019 года.



Процедура предполагает, что люди, которые эксплуатируют на подконтрольной «ЛНР» территории автомобили с украинской регистрацией, должны пройти местную «регистрацию» и получить автомобильные номера «республиканского» образца.



За нарушение сроков «регистрации» автомобиля грозит штраф.