Полиция задержала бывшего боевика «ЛНР», когда он приехал менять паспорт

В Луганской области во время проверки документов на одном из блокпостов полицейские задержали 48 летнего жителя города Ровеньки, который был боевиком группировки «ЛНР». Как сообщает пресс-служба полиции, его причастность к незаконным вооруженным формированиям указана в базах данных правоохранителей.



Мужчина приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта.



В разговоре с полицейскими он подтвердил, что в апреля 2014 года вошел в состав местной вооруженной группировки и, вооружившись карабином, некоторое время участвовал в патрулировании послека Ясиновский в Ровеньках.



Отмечается, что сейчас он сотрудничает со следователями, которые проводят досудебное расследование в рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).