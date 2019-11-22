ГПУ будет сотрудничать с жителями неподконтрольного Донбасса при фиксанции военных преступлений

В Генеральной прокуратуре Украины планируют сотрудничать с общественными организациями, которые действуют на временно неподконтрольных территориях во время документирования военных преступлений. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов во время заседания рабочей группы, передает пресс-служба ГПУ.



Мамедов отметил, что есть необходимость в организации, систематизации и приоритетности такой работы в органах прокуратуры и органах правопорядка.



«Мы будем сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и налаживать коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС», - рассказал Мамедов.



21 октября 2019 года был создан Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который будет заниматься преступлениями против национальной безопасности, военными и против человечности.