Штаб: На Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой, есть пострадавшие

Фото: Штаб ООС

В Донецкой области на территории населенного пункта из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот»был подбит военный грузовик, в результате чего трое военнослужащих получили контузию. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«21 ноября, от одной из воинских частей в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса “Фагот”», - говорится в сообщении штаба.



По словам военнослужащего, который стал свидетелем атаки, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км

«Оператор враждебного ПТРК пытался “завести” ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова. Трое военнослужащих получили контузию. Среди них — одна женщина», - говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.