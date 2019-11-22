В «Слуге народа» заявили, что закон об «особом статусе» будет зависеть от результатов «нормандской встречи»

Власть определится в вопросе, продолжать действие закона об особом статусе Донбасса, после встречи лидеров стран «нормандской четверки». Об этом в интервью hromadske сообщил председатель партии «Слуга народа» и первый заместитель председателя этой фракции Александр Корниенко.



«Мы ожидаем, чем закончится встреча в «нормандском формате». Далее будем оперативно определяться», - сказал он.



Корниенко также напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский предлагал разрабатывать новый закон об особом статусе Донбасса. В то же время он отметил, что пока в Верховную Раду не поступал ни один проект нового закона.



По его словам, возможную версию закона будет разрабатывать комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.



«Есть временная следственная комиссия с коллегами из других фракций под председательством Рахманинова. Определенные обязанности она на себя возьмет. Есть профильный заместитель в Офисе президента - Игорь Жовква, является Вадим Пристайко - министр иностранных дел и является господин Андрей Ермак - помощник президента, курирующий это направление. Я думаю, что здесь достаточно людей и точно будет у кого спросить и сделать этот процесс максимально инклюзивным», - сказал он.